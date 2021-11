Bianca Guaccero sbotta: "Ora parlo io, falso e pretenzioso". Ma quale Alessia Marcuzzi...

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

“E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio", dice Bianca Guaccero su Instagram. E' un fiume in piena perché da troppi mesi si parla di una possibile chiusura del programma, voci di corridoio che si rincorrono senza trovare alcuna spiegazione. “In queste ultime settimane – scrive la conduttrice – ho letto veramente di tutto in rete. Notizie false e pretenziose per le quali spesso i protagonisti tirati in ballo, mi hanno scritto spiegandomi la loro estraneità ai fatti. Scuse non dovute vista la 'penna allegra e fantasiosa' di alcuni giornalisti alla ricerca spasmodica dello scoop. Una ricerca che il più il delle volte li traghetta su mondi che non esistono. Ci avete scritto di tutto…".

La Guaccero nel suo post non cita direttamente Alessia Marcuzzi, ma il riferimento sembra chiarissimo perché da troppo tempo si rincorrono voci su un cambio alla condizione di Rai2. “Siccome mi sono sempre esposta in prima linea – aggiunge - non mancherò di farlo anche in questa occasione”. Dalle parole ai fatti: Bianca Guaccero, sempre sui social, mette le cose in chiaro e puntualizza alcune cose abbastanza importanti. “Il nostro programma (Detto Fatto) va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete… purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore”, scrive.

E poi si appella ai giornalisti. “Ciò che vi chiedo cari amici giornalisti è di darvi pace, e smetterla di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo, e che lo ha fatto soprattutto per portare gioia e leggerezza nelle case degli italiani, in un momento così difficile per il nostro pianeta. E non ci siamo mai fermati, nemmeno quando avevamo paura della nostra stessa ombra a causa della pandemia”, conclude.

