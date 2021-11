Domenica In, Carlo Verdone e la salute precaria: "Sono riuscito a camminare, dopo nove anni di sofferenza"

07 novembre 2021 a

Ospite, oggi domenica 7 novembre, di Domenica In e di Mara Venier è stato Carlo Verdone. L'attore ha parlato dei suoi problemi di salute da tempo superati: "Ho abusato di antidolorifici quando ho avuto qualche problema. Mi sono affidato agli specialisti e sono riuscito a camminare, dopo nove anni di sofferenza”. Poi ha anche confessato una cosa legata al suo lavoro: “Non devo più apparire con questa sigaretta in mano nei film. Sto tentando di diminuire. Adesso fumo meno sigarette. Nel prossimo film non mi ci vedete più con la sigaretta”, ha rivelato.

Carlo Verdone ha anche raccontato come negli anni sono cambiate le richieste dei fan: “E’ una recita continua, mi chiedono i video al posto dei selfie”. Intanto su Amazon Prime Video è disponibile la serie Vita da Carlo e l'attore è contento del suo momento: "E’ una vita bella, non mi lamento, ma ha una sua fatica. "Quando vado in campagna mi sento libero. Luogo che aiuta molto la creatività”, ha raccontato a Mara Venier.

Recentemente Verdone, a Vanity Fair, ha raccontato la genesi della serie scritta: "Mentre scrivo un altro copione mi suggerirono di pensare a una serie. 'La devi fare', insistevano. Avevano immagazzinato tante storie che poi con l’aiuto fondamentale di Pasquale Plastino e quello di due ragazzi, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni, ho risceneggiato con grande divertimento e sorprendente rapidità. Si è trattato di una specie di miracolo. Con Pasquale, il mio storico sceneggiatore e persona speciale, veniva tutto molto bene, si era creato un clima entusiasmante e in due mesi abbiamo scritto dieci puntate", ha svelato Verdone.

