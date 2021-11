Striscia la Notizia demolisce Vincenzo Spadafora: "Su cosa deve fare coming-out", bomba sulla Rai

09 novembre 2021 a

Tiene ancora banco il coming-out di Vincenzo Spadafora, l'ex ministro dello Sport grillino che, domenica sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, ha rivelato la sua omosessualità, per quanto fosse di fatto nota da tempo (ma mai confermata in modo ufficiale dal diretto interessato).

Il coming-out di Spadafora ha fatto rumore per una serie di differenti ragioni. La prima, ovviamente, il semplice fatto di parlarne, perché non è mai così semplice così come può sembrare. Dunque per le critiche, per le polemiche e i sospetti. Ad aprire le danze era stato Dagospia, che ha un poco maramaldeggiato sul tempismo, sulla coincidenza con il fatto che nei giorni scorsi anche Alberto Matano abbia rivelato la propria omosessaulità. Dunque la stilettata da Maria Giovanna Maglie, che in un tweet si è spesa in tre considerazioni piuttosto velenose: "Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato 5s fa coming out da Fazio. Urgono considerazioni : 1) deve vendere il libro in cui lo ha scritto già, 2) lo sapeva chiunque soprattutto in RAI, 3) infine, e semplicemente, chi se ne frega".

Quindi, ancora Dagospia, che in serata ha insistito su una frase di Spadafora: "Il tema dell'omosessualità, in politica, purtroppo viene ancora utilizzato per ferire l'avversario", aveva detto l'ex ministro da Fazio. Frase che secondo Dagospia poteva essere rivolta contro Il Fatto Quotidiano, che a maggio 2018, in un ritrattone di Marco Lillo, silurarono le possibilità di Spadafora di ri-diventare ministro tirando fuori alcune vecchie intercettazioni".

Bene, e dopo tutto questo ecco scendere in campo, contro Spadafora, anche Striscia la Notizia. Il tutto nella puntata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 8 novembre. Ad occuparsi del coming-out, ovviamente, l'inviato "specializzato" in Rai e dintorni, ovvero Pinuccio, che si pone una semplice e fragorosa domanda: "Adesso Spadafora non potrebbe fare coming-out anche su quante persone ha piazzato in Rai?", conclude Pinuccio. E la bomba di Striscia è servita.

