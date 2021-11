Tagadà, Marco Minniti sconvolge la Panella: occhio a cos'ha ai piedi, "costano poco"

10 novembre 2021 a

L'attenzione di Tiziana Panella a Tagadà non può che cadere sulle scarpe di Marco Minniti. L'ex ministro del Partito democratico si è presentato in studio con ai piedi delle calzature originali, tanto che la conduttrice di La7 non si è potuta trattenere: "Magari mi dice che le fa piacere di essere andato via dalla politica, perché si può permettere delle magnifiche scarpe che forse da ministro dell'Interno non avrebbe scelto".

E infatti le scarpe sono tutt'altro che formali: nero e con dei disegni colorati sopra, molto giovanili. Immediata la replica: "Se lei fa propaganda in diretta a colore che le hanno realizzate...". Una frase che ha scatenato la risata della Panella. Ma non è tutto, perché Minniti ha poi continuato: "L'unica cosa, per evitare un caso storicamente già visto, voglio dire che costano molto poco".

Poi l'ex ministro è tornato serio e ha preso le difese di Luciana Lamorgese: "Da ex ministro sono al fianco del Ministro degli Interni". Il riferimento è all'ordine pubblico. Da settimane infatti il nome della titolare del Viminale è al centro della polemica, perché accusata di non aver gestito al meglio le manifestazioni No vax e No Green pass delle piazze italiane.

