Non è l'Arena, "green pass falsi": in studio da Massimo Giletti nomi pesantissimi

Proseguono le inchieste di Massimo Giletti. Il conduttore di La7, nella puntata del 10 novembre di Non è l'Arena, vuole vederci chiaro sul caso che vede coinvolto Pippo Franco. Il comico è indagato assieme a moglie e figlio nell'ambito dell'indagine che ha portato i militari del Nas a sequestrare e disattivare i loro certificati verdi. Secondo le accuse del procuratore aggiunto Paolo Ielo, attori, professionisti e anche ex magistrati si sarebbero rivolti al dottor Alessandro Aveni per ottenere false certificazioni vaccinali e quindi il Green Pass.

Per questo l'inviata di Giletti, Rebecca Pecori, ha raggiunto gli interessati senza però ottenere grandi dichiarazioni visto che tutti e tre si dichiarano innocenti. Ma non è tutto, perché viene discussa anche l’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi in cui coinvolto il medico romano dei vip Antonio De Luca.

Filmati esclusivi saranno poi trasmessi dallo studio e riguardano il clan Casamonica e le loro case abusive. Proprio per il suo impegno contro la mafia, Giletti è da tempo sotto scorta. Il giornalista ha infatti ricevuto diverse minacce che l'hanno portato a temere per la propria incolumità.

