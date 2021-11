Striscia la Notizia, il meteorologo sconcertante: "Una tregua di pausa". Chi è questo tizio, cosa gli esce di bocca

12 novembre 2021 a

Eccoci a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 dietro al cui bancone ora troviamo l'inedita coppia composta da Roberto Lipari e Sergio Friscia. La puntata è quella trasmessa nella serata di giovedì 11 novembre. Puntata in cui è stata proposta una delle nuove rubriche del tg satirico ideato da Antonio Ricci, ossia "Ininfluencer", dedicata agli "influencer che non influenzano nessuno". Insomma, una rubrica dedicata a freak che popolano i social network.

Il primo di questi "ininfluencer" è il più improbabile meteorologo dello spazio-tempo, inviato a bordo... di una statale: "Buonasera dal nostro inviato. Oggi non sta piovendo, c'è una tregua di pausa", afferma il tizio con cappellino. E tanto basta: sconcertante.

Dunque si passa al secondo "ininfluencer, lo chef Ruffi, lo "chef più famoso d'Italia" che "oggi vi sbalordo (testuali parole, ndr), vi faccio vedere come si cuoce la bistecca nel tostapane. Basta metterla dentro... fatto". Peccato che pochi secondi dopo... "si è rotto il tostapane". Già, perché il tasto per far uscire le fette di pane (in teoria, in questo casao la bistecca) fa ovviamente cilecca. Anche in questo caso il tutto è davvero surreale.

Infine, la rubrica si chiude con il più grottesco, inquietante ed improbabile dei cantanti, il quale si "esibisce" sulla sigla del celebre cartone animato Mazinga. Spiazzante.

Striscia, ininfluencer: ecco il servizio

