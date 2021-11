Le Iene, Matteo Salvini e Ghali dopo la rissa allo stadio? Un finale clamoroso

Francesco Fredella 12 novembre 2021 a

Fuoco e fiamme. Rapporti tesi, tesissimi: tra Matteo Salvini e Ghali accade di tutto. Ma Le Iene di Italia 1 cercano di mettere la parola fine alla vicenda. Cosa è accaduto? Ve lo spieghiamo subito: durante l’ultimo derby Milan-Inter si è consumata la lite. Secondo le indiscrezioni, sarebbe scoppiato tutto dopo il gol di Tomori. Il cantante avrebbe esultato in piedi urlando contro il leader della Lega, che era seduto a 5 metri da alla sua destra. A rivelare quello che è accaduto a San Siro ci ha pensato Dagospia, senza fare sconti sui particolari dell'accaduto.

Stasera 12 novembre, però, i due protagonisti della vicenda s'incontreranno. Stefano Corti (inviato delle Iene) ha chiesto a Ghali di firmare una maglietta della nazionale tunisina con i nomi di entrambi e a Salvini ha chiesto di indossarla. Un gesto simbolico per la rappacificazione. Sembra che entrambi abbiano accettato.

Ghali ha detto: "Chiunque con un minimo di cervello, al posto mio, trovandosi davanti a un personaggio del genere, l’avrebbe fatto. Stavo esultando per il gol, poi mi sono girato e quando l’ho visto mi sono riapparse in mente tante immagini e mi è sembrata una grandissima presa per il c***. Dopo aver vissuto certe cose sulla propria pelle, avendo perso delle persone che conosco nel mare, è una questione molto delicata che non va trattata come la fa lui, in questo modo veramente disumano. Ti ripeto, è stata una cosa impulsiva e basta".

E l'ex ministro dell'Interno ha risposto: "È un momento così complicato per gli italiani che perder tempo a insultarsi allo stadio… Basta chiedere scusa e amici come prima. Peace and love e forza Milan".

Del resto ci sono stati dei precedenti tra Ghali e Salvini. Nel 2017 Ghali, che ha origini tunisine, ha attaccato il leader leghista in una sua canzone. La risposta di Salvini è stata in chiave ironica, il leader della Lega ha detto di apprezzare la musica del rapper.

