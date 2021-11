Le Iene, "prima volta a Mediaset": colpaccio, chi arriva a condurre con Nicola Savino

13 novembre 2021 a

a

a

Tempo di rivoluzioni e avvicendamenti per Le Iene, lo storico programma di Italia 1, che quest'anno ha deciso di far turnare le conduttrici che affiancheranno Nicola Savino. E ora, ecco trovare conferma alcune delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, indiscrezioni che riguardavano ovviamente una delle nuove conduttrici.

"Da quando beveva latte in polvere". Ghali lo attacca ancora, Salvini lo umilia: altra rissa a "Le Iene"

Secondo quanto trapela ci sarà Lodovica Comello, confermata al fianco di Savino dopo le prime dieci donne già selezionate e annunciate prima dell'inizio della nuova stagione. La Comello dovrebbe condurre la puntata che chiude l'anno, quella del 21 dicembre. Ma su questo c'è un piccolo giallo: facendo i conti, in teoria, dovrebbe condurre il 16 dicembre. Insomma, una delle conduttrici a questo punto potrebbe essere confermata per una seconda puntata.

"Imbecille, cretina, ti ammazzo con le mie mani". Bianca Berlinguer sbrocca contro sua figlia, spunta un video pazzesco | Guarda

E ancora, si apprende chele puntate del martedì sera, quelle con Savino, si allungheranno di una settimana e questo ha reso necessario l’arrivo di una undicesima conduttrice per il programma. Nell'appuntamento del venerdì, al contrario, saranno le stesse Iene ad alternarsi alla conduzione.

Per Lodovica Comello sarà la prima apparizione a Le Iene e in generale sui canali Mediaset. Alle sue spalle, cinque stagioni al timone di Italia's Got Talent. Ultimamente si erano rincorse voci circa un suo possibile approdo ad X-Factor, anche se poi non se ne è fatto nulla: a sostituire Alessandro Cattelan, infatti, è arrivato Ludovico Tersigni.

Lando Buzzanca si sposa con la "baby" fidanzata? "Di cosa è malato". L'esito drammatico del test

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.