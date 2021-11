Amici, raptus-Todaro: "Mi voglio strusciare contro di lei", Maria De Filippi di sasso

14 novembre 2021 a

Un siparietto piuttosto sexy quello andato in onda ad Amici questo pomeriggio. Dopo diverse discussioni e battibecchi, infatti, Raimondo Todaro ha provato ad alleggerire la tensione con Alessandra Celentano, grazie anche al supporto di Maria De Filippi. Il maestro di latino, quindi, ha preso alla sprovvista la professoressa di danza classica e l’ha fatta volteggiare per dimostrare un passo.

La conduttrice, allora, è intervenuta per stuzzicare la Celentano: "Te lo ricorderai a vita questo brivido”. Poi ha proposto una bachata tra i due, con Todaro che ha subito accettato. Dopo un po’ di resistenze anche la collega ha detto di sì. "Mi voglio strusciare con la Celentano. Vieni che ti faccio sentire il latino”, ha affermato Todaro sorprendendo tutti in studio.

Il momento di allegria, però, è durato poco, perché i due poi sono tornati a litigare. La Celentano, infatti, ha fatto fare a Carola e Mattia una coreografia di latino, complimentandosi con la sua allieva per la versatilità. Todaro è intervenuto in maniera contrariata: "Ogni tanto la fai fuori dal vasetto. Questa coreografia di latino? Ma non ti permettere proprio”. Dopo le critiche ricevute, allora, la Celentano ha interpellato la De Filippi: "Io queste cose da questo signore non le accetto”. Ma Todaro ha insistito: "Sei stata disonesta”.

