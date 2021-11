Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli smaschera Morgan: "Mi ha scritto dopo la puntata"

14 novembre 2021 a

Colpo di scena sul litigio che ieri ha avuto come protagonisti Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le Stelle. I due hanno battibeccato prima in studio a causa di una samba non apprezzata dalla giurata, poi il botta e risposta è proseguito anche sui social. In un primo momento, infatti, la giornalista ha pubblicato una foto di Bugo per prendere in giro Marco Castoldi e il suo storico teatrino al Festival di Sanremo 2020. Successivamente, fonti interne hanno raccontato di pesanti scontri nel backstage, dove Morgan avrebbe inveito pesantemente contro la giurata.

Qualche ora fa la Lucarelli ha pubblicato uno scambio di messaggi con Morgan, il quale poco dopo lo scontro si sarebbe scusato con lei: "Selvaggia, io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti inca**i mi dispiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce".

La giornalista ha deciso di rispondere per le rime pubblicamente: "Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità". E ancora: "Come al solito c’è chi ama sabotare se stesso, e mentre lo fa, sistematicamente, tira fuori la sua incurabile sindrome rancorosa del beneficato. Le persone a cui far pagare i propri fallimenti sono inevitabilmente quelle che hanno più provato a consigliarlo e sostenerlo". Parlando del backstage dopo la puntata, invece, ha scritto: "Dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna. Attendo le sue scuse, e le attendo pubblicamente".

