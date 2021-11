Oggi è un altro giorno, "Sono cresciuta con lei": Serena Autieri disperata, il lutto che la sconvolge

16 novembre 2021 a

"Sono cresciuta con lei, sul suo divano". Serena Autieri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è emozionata parlando di Raffaella Carrà, venuta a mancare lo scorso luglio. "Ogni volta mi commuovo - ha detto l'attrice e conduttrice napoletana -. Sono cresciuta con lei. Aveva un carisma a 360 gradi, in tutto. Era il mio punto di riferimento". E infine: "Sono grata di averla conosciuta".

Serena Autieri, poi, è passata a parlare di un altro big della televisione italiana, Pippo Baudo. Lo storico conduttore del Festival di Sanremo ha occupato un ruolo di primaria importanza nella vita dell'attrice e nella sua carriera: "Pippo mi prese sotto la propria ala, mi fece fare un provino per Sanremo diversi anni fa. Venni a sapere che ero stata presa dalla tv e dagli amici che mi chiamarono”.

La conduttrice, poi, ha parlato anche del suo rapporto con il marito Enrico, che nella vita fa il manager. A tal proposito la presentatrice di Dedicato ha raccontato un retroscena inedito, svelando il motivo principale delle loro liti: "Noi litighiamo per il cibo. Io ho una suocera, Antonella, molto brava in cucina, quindi mio marito ha un’aspettativa sulla cucina che è altissima, ma io mi arrangio". Il problema cucina, però, non si limiterebbe solo al marito. "Anche mia figlia, io ci metto il cuore nelle cose che faccio ma loro apprezzano sempre più la cucina della nonna. Quindi litighiamo per questo, per la cucina", ha rivelato.

