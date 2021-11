Non è l'arena, clamoroso colpaccio di Massimo Giletti: chi porta in studio, caso diplomatico tra Italia e Israele?

17 novembre 2021 a

Un'intervista esclusiva quella di Massimo Giletti, che nella puntata di Non è l'Arena in onda mercoledì 17 novembre ospiterà Shmuel Peleg. Il nonno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è oggetto di un mandato di cattura internazionale per aver rapito il piccolo portandolo con sé in Israele. L'uomo potrà dire la sua ai microfoni di La7 e rispondere alle accuse della zia paterna, nonché tutrice di Eitan Biran.

In studio con Giletti anche la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato specializzata in diritto di famiglia Andrea Catizone. "Credo che Eitan un giorno crescerà e dirà: ‘Nonno, hai fatto tutto il possibile per salvarmi'", aveva detto Peleg durante un'intervista alla tv israeliana N12. Il tribunale di Tel Aviv si è però pronunciato a favore della zia, imponendo il ritorno del piccolo in Italia, dove è cresciuto da quando aveva solo due mesi. "Ho perso la fiducia nel sistema giudiziario italiano", aveva proseguito dopo essere stato accusato assieme all'ex moglie di sequestro di persona.

Per l'accusa quello di Peleg sarebbe stato un piano ben preciso: prendere il bambino dalla casa della zia Aya, portarlo a Lugano e da lì partire con un jet privato verso Israele. Al momento il piccolo si trova ancora all'estero, in attesa di sapere se il nonno si appellerà alla Corte Suprema per impugnare la decisione del tribunale.

