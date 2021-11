Guido Crosetto, "ecco chi è davvero Monica Maggioni": la bomba sulla neo-direttrice del Tg1

17 novembre 2021 a

"Io non so di che parte sia la Maggioni né cosa voti ma l’ho sempre considerata una straordinaria giornalista". Così Guido Crosetto twitta dopo che sono emerse le proposte di nomina presentate all’ad Rai Carlo Fuortes ai consiglieri del Cda con la scelta di mandare alla direzione del Tg1 ci sarà Monica Maggioni, la conferma al Tg2 di Gennaro Sangiuliano e al Tg3 Simona Sala, attuale direttrice del Giornale Radio.

L’accordo è stato oggetto di scontro tra i partiti. Il Movimento Cinque Stelle ha contestato la scelta del nome di Monica Maggioni alla direzione del Tg1, che va a sostituire Carboni che al momento sarebbe senza incarico. Tensione anche alla sede di viale Mazzini, dove i consiglieri si sarebbero rifiutati di incontrare l’ad Fuortes per non essere stati coinvolti nelle scelte.

Le altre nomine rigurdano la direzione del Gr Radio per Andrea Vianello che lascerebbe il posto a Rainews a Paolo Petrecca. Alla Tgr sarebbe confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport l'indicazione dell'ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli. La freddezza dei grillini verso la Maggioni non è recente. Nel 2017 il M5s la accusò di aver fatto pagare alla Rai le spese dei viaggi per la presentazione del suo libro.

