Non è l'Arena, Matteo Renzi contro Marco Travaglio ritorna sulla sfida a Otto e Mezzo: "Racconta un sacco di balle"

"Ci sono politici che scappano, a me piace stare in mezzo al campo. Ho accettato il confronto perché stanno dicendo un sacco di balle". Matteo Renzi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena in onda su La7, torna a parlare della sfida televisiva con Marco Travaglio andata in onda venerdì scorso, 12 novembre, a Otto e Mezzo. Uno scontro polemico tra il giornalista e il leader politico.

"Può succedere a tutti di sbagliare, ma se succede 11 volte vuol dire che c'è una reteirazione", spiega Renzi ricordando le tante cause vinte per diffamazione contro Travaglio. "Molti politici non hanno coraggio, scappano dal confronto tv. A me piace invece stare in mezzo al campo. Ho fatto le trasmissioni contro tutti, non mi possono dire che mi tiri indietro", ricorda Renzi.

"Ho accettato di andare dalla Gruber perché non ho nulla da temere. Ho 46 anni e ho il tempo per andare a smontare le loro balle. Per me Travaglio è il mio vitalizio", afferma ironicamente il leader di Italia Viva che spiega anche come ci sia una sorta di strana costruzione nell'organizzare i dibattiti televisivi: "Peccato che si debbano fare questo tipo di dibattuti con i giornalisti. Perché i giornalisti dovrebbero fare gli arbitri , mentre i politici dovrebbero fare i giocatori. Da noi non succede così", ha precisato Renzi.

