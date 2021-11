Striscia la Notizia, Luciana Littizzetto e la gaffe con Lady Gaga: "Ma ti sei data una bella guardata?"

18 novembre 2021 a

La scorsa settimana Lady Gaga ha conquistato tutti in Italia e a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha raccolto solo complimenti, anche da Luciana Littizzetto. Eppure qualche tempo fa il suo giudizio estetico era molto diverso. Dopo l'ospitata di domenica scorsa, la comica torinese al suo collega ha detto: "Chiamami Lady Litti adesso, ho una invidia, ma quanto è bella?". Striscia la Notizia, però, non dimentica e quindi ripropone un filmato di qualche tempo fa, nel quale la Littizzetto esprime un pensiero del tutto diverso.

"Lady Gaga ha detto che vorrebbe trovare l'uomo della sua vita, però bisogna domandarsi come mai non l'abbia trovato - diceva la comica tempo fa, sempre in studio con Fazio -. Lei dice che hanno paura del suo cervello, secondo me hanno paura di altro, perché ti sei data una bella guardata Gaia? Non è che sei proprio una gnocca". Insomma, il giudizio di Luciana non era proprio così positivo. Tutt'altro.

A questo punto, il dubbio di Striscia la Notizia è: "Non è che la Littizzetto ha cambiato idea solo perché Lady Gaga era ospite del suo amico Fabio Fazio?". Per rispondere a questa domanda, immancabile il video di Emilio Fede che una volta, ai tempi del Tg4, disse: "Che figura di mer**".

Qui il video di Striscia la Notizia su Luciana Littizzetto

