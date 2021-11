Striscia la Notizia, gaffe di Fabio Fazio sul Green pass: "Che figura di mer***"

17 novembre 2021 a

Scivolone per Fabio Fazio. A Che Tempo Che Fa il conduttore di Rai 3 ospita il ministro della Salute, Roberto Speranza. A lui si rivolge mentre parla di Green pass, incappando in una gaffe. "Capita che qualcuno sfugge al controllo dei certificati verdi sui mezzi pubblici. Penso alla metro, a me non è mai capitato che mi controllassero la certificazione". Per forza, sui mezzi pubblici non è necessario il Green pass. A ricordarlo al giornalista ci pensa Striscia la Notizia, che pubblica lo strafalcione.

"Il Green pass è obbligatorio nei mezzi pubblici a lunga percorrenza nel nostro Paese - prende poi la parola Speranza nello spezzone mandato in onda anche dal tg satirico di Canale 5 -. Questo è quello che prevedono i provvedimenti che abbiamo oggi". Da qui il rimprovero del conduttore di Sergio Friscia: "Lo sanno tutti tranne lui".

Ecco allora che Striscia manda in onda la storica frase di Emilio Fede: "Che figura di mer***". Verissimo, soprattutto se si considera che Fazio è conduttore di un programma domenicale della tv di Stato. Viene proprio da dire che il giornalista deve fare un ripasso delle norme anti-Covid esistenti al momento in Italia.

