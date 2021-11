Striscia la Notizia, bomba su Monica Maggioni: "Stava per far scoppiare una crisi internazionale"

18 novembre 2021 a

Striscia la Notizia si occupa di nomine. Sì, ma quelle della Rai. Nella puntata di giovedì 18 novembre il tg satirico di Canale 5 con "Rai Scoglio 24" svela alcuni retroscena sui nuovi (per modo di dire) volti dei vertici di Viale Mazzini. Ed ecco Pinuccio inizia da Monica Maggioni, neo direttrice del Tg1, che nel dicembre 2019 "stava per far scoppiare una crisi internazionale con un’intervista, mai autorizzata, al presidente siriano Bashar al Assad". Poi è la volta di Mario Orfeo, ora a capo del nuovo genere "Approfondimento". Il motivo per cui Striscia lo tira in ballo? "L'affettuosissimo amico di Ferdinando Salzano della Friends & Partners".

Ma Pinuccio si chiede anche dove sia finita "la favorita" Giovanna Botteri? "Sarà ancora in ferie?", è la domanda che si pone non avendola vista nel totonomi. Per non parlare poi dell'amministratore delegato. L'inviato del programma ora condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari mostra anche le foto dell’ad Rai alla festa del piddino Goffredo Bettini, con l’ex premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Lo stesso Fuortes - tuona - che pochi giorni prima aveva dichiarato: 'Nella mia Rai i partiti non bussano più'".

Intanto prosegue la rivolta del leader del Movimento 5 Stelle. Esclusi dalle nomine, Conte ha deciso di passare al contrattacco: "Fuortes non libera la Rai dalla politica ma ha scelto di esautorare una forza politica come il M5s: siamo alla degenerazione del sistema e per questo il M5s non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico". E così i grillini saranno costretti ad andare altrove. Ad esempio? La7.

