In Onda, Walter Ricciardi: "Super green pass? Così i tamponi ci rovinano", ecco cosa succede davvero coi no-vax

Walter Ricciardi è stato ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio nello studio di In Onda, la trasmissione che nel fine settimana prende il posto di Lilli Gruber su La7. Il consulente del ministero della Salute ha innanzitutto portato la sua esperienza diretta da medico in relazione ai no-vax, che come tutti i sabati hanno occupato le piazze di Milano, Roma e altre città: “È sconcertante perché ne ho viste tante di pandemia, tutti volevano uscirne e soprattutto non ammalarsi”.

“Qui invece vedo migliaia di persone che sembra non vogliano sopravvivere - ha dichiarato Ricciardi - vedo cose incredibili negli ospedali. Quando dici a un no-vax ‘guarda che hai il Covid, ti devi curare’, lui risponde ‘no ma il Covid non esiste, non mi vaccinate, non fatemi nulla’. Gente che firma le dimissioni, va a casa e muore. Il problema non è solo loro, ma anche degli orfani. Negli Stati Uniti ci sono stati quasi 800mila morti di Covid, molti hanno lasciato bambini piccoli da soli”.

Presto potrebbe arrivare il cosiddetto “super green pass” per mettere ulteriormente alle strette i no-vax: “I tamponi sono il vero tallone d’Achille - ha spiegato Ricciardi - perché nel migliore dei casi lasciano scoperto un 30% di falsi negativi, quindi persone infette che acquisiscono il green pass e contagiano mediamente tra le 6 e le 7 persone, determinando un meccanismo di crescita”.

