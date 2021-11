Domenica In, Mara Venier portata in ospedale: "Brutta caduta", come sta adesso

21 novembre 2021 a

a

a

Grande apprensione per le condizioni di salute di Mara Venier, che è scivolata durante un’interruzione pubblicitaria ed è caduta di faccia, riportando un evidente bernoccolo in fronte, oltre che una caviglia slogata e fasciata in fretta e furia. La conduttrice ha provato stoicamente a concludere la puntata di Domenica In, ma con circa un quarto d’ora d’anticipo rispetto all’orario di chiusura è stata costretta ad alzare bandiera bianca.

"Perché sono ferma". Elisa Isoardi scoppia in lacrime dalla Venier: il dramma lavorativo

La Venier è stata portata in ospedale per essere visitata dai medici, dato che la botta è stata forte e lei è apparsa piuttosto sofferente. Dopo il break pubblicitario era rientrata in studio con ghiaccio sulla fronte e un’evidente fasciatura al piede: nonostante i suoi tentativi di arrivare fino in fondo, si vedeva che non stava bene. “Sono caduta - ha spiegato ai telespettatori di Rai1 - voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è nemmeno in Italia. Sto bene, ho preso una botta al piede e una in testa”.

"Scusate, non ce la faccio". Mara Venier ridotta così: caduta tremenda, diretta chiusa in anticipo | Video

“Sono caduta di faccia con gli occhiali - ha aggiunto la Venier - però insomma non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, anche se sto bene”. La Venier ha poi fatto entrare Memo Remigi, ha stretto i denti fin quando ha potuto, dopodiché ha chiuso la diretta in anticipo e lasciato spazio a Francesca Fialdini.

"Non voglio andare in galera". Mara Venier-choc: chi è l'uomo che non può nominare in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.