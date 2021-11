Verissimo, la confessione privata di Teo Teocoli: "Ci ho provato con lei", chi è la vip che gli ha rifilato il due di picche

21 novembre 2021 a

Teo Teocoli è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 21 novembre su Canale 5. Qualche giorno fa Teocoli ha fatto ritorno a Zelig, dove ha ricevuto una standing ovation che lo ha emozionato tantissimo, anche perché ha avuto modo di interpretare ancora una volta lo storico personaggio del giornalista Caccamo: “Io sono andato in stato confusionale - ha confidato alla Toffanin - un po’ ero commosso, un po’ sbalordito. Ho avuto tanti successi ma un successo così non mi era mai capitato”.

A proposito di confessioni, Teocoli ha raccontato di aver avuto una cotta per Orietta Berti quando entrambi erano all’inizio della loro carriera: “Era molto carina, simpatica, educata e io la invitavo fuori”. L’aveva conosciuta a Milano, ma aveva sempre ricevuto dei due di picche: “Lei però mi diceva sempre no, allora io le ho chiesto ‘ma perché dici no’ e lei ha detto ‘perché alle 6 vado a dormire in convento'. Lei durante il giorno faceva i provini perché era molto brava e di sera andava in convento, cenava e dormiva lì”.

E quindi tra loro non c’è mai stato nulla, “nemmeno un bacio”, come ha confermato il diretto interessato. Il quale poi si è speso in complimenti per la Berti dei giorni nostri: “Ha una grandissima voce, indipendentemente dalle canzoni, è una bravissima professionista”.

