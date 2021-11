Che tempo che fa, Virginia Raffaele si sdraia sulla scrivania di Fazio? Tacchi, minigonna e scorcio proibito: scena da bollino rosso

22 novembre 2021 a

Una spettacolare Virginia Raffaele conquista Fabio Fazio e i telespettatori di Che tempo che fa. Simpatica, travolgente, bellissima. E molto sexy, con abitino nero, gonna corta, tacchi alti. La foto che la vede "appollaiata" sulla scrivania dello show di Rai3, "usurpata" a Luciana Littizzetto per qualche minuto, è diventata virale in pochi minuti su Twitter. E i complimenti per la comica e imitatrice, diventata famosa per la sua versione ultra-trash di Belen Rodriguez e per la sua partecipazione molto chiacchierata al Festival di Sanremo, si sprecano.

"Quanto mi siete mancati? Ma quanto mi siete mancati? - domanda ai telespettatori la Raffaele in un divertente dietro le quinte, prima di baciare letteralmente la telecamera". In un altro spassoso backstage, eccola camminare nei corridoi rischiando la "caduta dai trampoli", e solo il riflesso provvidenziale le permette di poggiare una mano al muro ed evitare il capitombolo davanti al cameraman. Quindi vede Roberto Burioni, il virologo ospite fisso di Fazio fin dal febbraio 2020, quando l'emergenza Covid si stava affacciando sull'Italia, e impazzisce: "Ma c'è Burioni! Quello vero! Io lo vedo da casa... Il Burione, fisicamente, non l'avevo mai visto".

Quindi altri faccia a faccia partenopei: Tosca D'Aquino ("Veramente io sono milanese", scherza l'attrice), lo chef Antonino Cannavacciuolo e due maestri della risata immensi come Lello Arena e Massimo Lopez. E dire che mancava Francesco Paolantoni. Ah già, secondo l'ultimo tormentone lanciato da Fazio, in realtà, è un napoletano per finta: "Nato a Rimini", assicurano tutti quelli che lo conoscono bene.

