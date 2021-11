Bruno Vespa, addio Rai? "Trattativa segretissima con Berlusconi", bomba del "Messaggero": una prima conferma

22 novembre 2021 a

a

a

Bruno Vespa in trattativa per lasciare la Rai e passare a Mediaset? Nulla di ufficiale, ma è la notizia che circola da ore dopo l'indiscrezione rilasciata nell'edizione del 22 novembre del quotidiano Il Messaggero. "Le segretissime trattative si starebbero svolgendo com’è logico ai massimi livelli. Berlusconi-Confalonieri-Letta, per intendersi. Pochi, pochissimi, i dirigenti che sono stati messi a conoscenza del negoziato, gestito con cautele degne di un trattato internazionale Usa-Cina", è quanto afferma Barbara Jerkov che riporta una mezza ammissione del Biscione: "I contatti ci sono stati", nulla di più però.

"Che Dio lo perdoni". Bruno Vespa sconcertato dal monsignore no vax: il gelo in studio da Floris | Video

Eppure il conduttore alla guida di Porta a Porta, e da quasi sessant’anni a Viale Mazzini, ha appena firmato il contratto per la stagione in corso. Ciò farebbe pensare che un imminente trasferimento non ci sarebbe, anche se Vespa non si è sbilanciato più di tanto: "Finché mi trattano bene in Rai - è quanto riportato dal quotidiano romano -, resto. Mediaset? Lì sono molto gentili". Insomma, è mistero. Quelle che invece appaiono più certe sono le difficoltà negli ultimi rinnovi contrattuali tra il giornalista e la Rai. Nel 2017, infatti, Mario Orfeo, ai tempi direttore generale, gli abbassò il compenso riducendo anche la durata del contratto.

"Anche se non parla, è scontato". Corsa al Colle, Bruno Vespa chiude la partita: ecco come andrà a finire

Non solo, perché è recente lo sfogo di Vespa che si è pronunciato così sulla trasmissione comunemente definita "la terza Camera dello Stato": "Siamo alla stagione numero 27 siamo una corazzata che qualche volta si trasforma in un vascello pirata. Purtroppo siamo sempre penalizzati dall’orario tardivo. L’anno scorso abbiamo avuto 39 serate cominciate a cavallo della mezzanotte. Prima di noi durante la settimana vanno in onda 25 trasmissioni informative in prima serata, quindi Porta a Porta deve puntare molto sull’approfondimento". E quest'anno le novità non sono mancate: oltre alla sigla cambiata e ai servizi alleggeriti, è stato introdotto il rinnovando della grafica e la presenza in studio di una famiglia campione. Novità che hanno sicuramente premiato.

"Conte e quei legami con i servizi segreti". La bomba di Bruno Vespa sulle minacce e il nuovo governo Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.