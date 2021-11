Caduta Libera, clamoroso a Mediaset: ecco che "fine" fa il programma di Gerry Scotti

24 novembre 2021 a

All’improvviso, Gerry Scotti è uscito allo scoperto con un messaggio e ha confermato che presto Caduta Libera avrà delle puntate speciali trasmesse in prima serata. Sotto un post di una pagina Instagram che profilava l’arrivo in prima serata del Torneo dei Campioni, il conduttore di Mediaset è intervenuto con poche ma inequivocabili parole: “Confermo, a dicembre in prima serata ci vediamo su Canale 5”.

E quindi dopo il successo quotidiano del suo game show, arrivano delle puntate speciali, le cui registrazioni pare che siano in corso in questi giorni. Resta però da capire quando e come Caduta Libera verrà collocato nel palinsesto di Canale 5. Il sito BubinoBlog.it ha lanciato delle indiscrezioni in questo senso: a dicembre il game show di Gerry Scotti potrebbe andare in onda il martedì o il giovedì sera, dato che le altre prime serate appaiono tutte già prese da altri programmi e fiction.

Sempre il portale BubinoBlog.it ha riportato che Nicolò Scalfi dovrebbe tornare tra i concorrenti di Caduta Libera, la versione speciale del Torneo dei Campioni. Proprio il diretto interessato ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha confessato di essere andato a Cologno Monzese per un progetto top secret.

