Striscia la Notizia, "figlio di put***, ti staccherei gli occhi". Brumotti minacciato, chi è l'uomo

25 novembre 2021 a

a

a

Ha composto un'intera canzone contro Vittorio Brumotti, ma ora si difende. A parlare è il rapper Amin Bajtit, in arte Paname. "Sto passando per quello che non sono", spiega su Youtube dopo aver rivolto insulti e minacce all'inviato di Striscia la Notizia. La "colpa" di Brumotti? Aver denunciato per il programma di Canale 5 lo spaccio di droga a San Severo, Foggia - Il brano è stato scritto "per scherzo. Quella era arte", si è giustificato.

Frutta e verdura ridotti così... l'orrore al noto supermercato: ecco cosa scopre Striscia la Notizia | Video

Ma la trasmissione di Antonio Ricci ha voluto vederci chiaro ed è andata a vedere chi è davvero Paname. "Figlio di put***a. Io lo odio Brumotti. Se lo avessi tra le mani gli staccherei gli occhi", dice il rapper di origini marocchine non sapendo di essere ripreso dalle telecamere di Striscia. E ancora: "Quegli sbirri sono pagati. Sono corrotti di m***a! A San Severo prendono 40mila euro ogni tre giorni".

"Sapete chi ha fatto assumere senza concorso?". Franceschini, Striscia svela la vergogna. fuori i nomi, clamoroso caso politico | Video

A quel punto il rapper fa sentire l'audio di un agente che gli dà delle dritte per diventare famoso. "Può dire quello che vuole. Non gli faranno mai nulla. Lui dovrebbe cercare una buona persona che lo fa andare in qualche trasmissione per smentire". Brumotti però non si fa intimorire e intende andare fino in fondo.

La signora in topless per le campane e il raptus in strada: "Fuori dai cog***i". Caos a Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.