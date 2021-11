Bruno Vespa a Mediaset? Tam-tam in Rai: ecco chi può prendere il suo posto

26 novembre 2021 a

a

a

Bruno Vespa lascia la Rai e passa a Mediaset? L'indiscrezione clamorosa de Il Messaggero, che ha parlato di una trattativa in corso tra il direttore di Porta a porta e il Biscione, non è stata smentita dai diretti interessati. Addirittura il giornalista che da 60 anni è in Rai ha detto: "Finché mi trattano bene in Rai, resto. Mediaset? Lì sono molto gentili".

Una dichiarazione che ha scatenato un tam tam mai visto in Viale Mazzini. Anche perché, come ricorda TvBlog, Mario Orfeo, che dirigerà il nuovo genere Approfondimenti, nel 2017, quando era direttore generale Rai, tagliò il cachet di Vespa di circa 300 mila euro.

"Vale la regola del secchiello bucato", Bruno Vespa, "spericolata previsione": trappola sul Colle, fanno fuori Draghi?

Ma alla fine, se Vespa dovesse davvero lasciare la tv pubblica, chi prenderebbe il suo posto? Porta a porta, infatti, nel palinsesto attuale, occupa tre seconde serate di Rai uno mentre le altre sono affidate a Settestorie della neo direttrice del Tg1 Monica Maggioni, a Tv7 e Speciale Tg1. I nomi che si fanno in questo momento sono due. Il primo, rivela sempre TvBlog è quello di Francesco Giorgino. Potrebbe essere il volto più celebre del Tg1 a sostituire Vespa alla conduzione della cosiddetta "terza Camera del Parlamento. Del resto Giorgino è popolare, competente e ha una lunga esperienza alle spalle.

"Quanto guadagna Bruno Vespa da artista". Striscia pubblica un documento-choc: scatta la censura parlamentare | Video

Il secondo nome che gira è quello di Alessandro Cattelan. In questo caso sarebbe uno stravolgimento. Perché lo spazio non sarebbe più legato esclusivamente all’approfondimento giornalistico. Si andrebbe dunque verso una sorta di "late night show". Cattelan stesso ha pubblicamente dichiarato di apprezzare molto una collocazione di questo tipo.

Insomma, se Bruno Vespa dovesse traslocare a Mediaset le strade sono due. O si sceglie la continuità con Giorgino o la discontinuità con Cattelan. Per ora però sono soltanto tutte suggestioni.

"Trattativa segretissima con Berlusconi". Bruno Vespa, addio alla Rai? Bomba del "Messaggero", una prima conferma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.