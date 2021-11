Striscia la notizia, Vanessa Incontrada e Siani sostituiti per flop? Il gelo a Verissimo dalla Toffanin

29 novembre 2021 a

Cosa c'è dietro la sostituzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani a Striscia la notizia? L'inedita coppia italo-spagnola è durata poche settimane dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, con la staffetta lampo che ha portato alla conduzione altre due "nuove entrate", i comici Sergio Friscia e Roberto Lipari. I risultati di questa stagione di Striscia non sono esaltanti, e molti sostengono che proprio il "flop" di ascolti e di resa dell'attrice spagnola e del collega napoletano abbia influito sulla scelta di Ricci.

Certo, l'alchimia non può nascere in pochi giorni e su chiunque arrivi a Striscia pesa "l'eredità" di coppie storiche come quelle formate da Ezio Grezio ed Enzo Iacchetti o Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Ma la verità, ha spiegato Siani in persona ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica pomeriggio, è di tutt'altro segno. La "revoca dell'incarico" non è legata al tema di share e ascolti: "Sono circolate delle voci e poi si sono moltiplicate - ha puntualizzato l'attore -. Alla fine la cosa che a me fa riflettere è proprio il fatto che delle notizie che non sono vere possono diventare realtà. Questo è pericoloso. Adesso noi lo stiamo raccontando e quindi al pubblico arriverà che erano false e sono state strumentalizzate".

Come spesso accade, il turnover di conduttori ormai marchio di fabbrica di Ricci da diversi anni a questa parte trova ragione anche nella fitta agenda di impegni professionali degli stessi presentatori. Siani, ad esempiom è l'interprete del film in uscita Chi ha incastrato Babbo Natale, con Christian De Sica: "E’ senza parolacce, volgarità, nessuno si spoglia. E’ un film per tutti, è una favola per bambini". Un bel regalo sotto l'albero.

