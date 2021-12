Verissimo, Caterina Balivo passa a Mediaset? Bombetta sulla Rai, la "confidenza" a Silvia Toffanin

03 dicembre 2021 a

a

a

Nuovo inizio per Caterina Balivo. La conduttrice, dopo aver lasciato la tv per una pausa, ha deciso di rimettersi in gioco. A raccontarlo è lei stessa, intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di sabato 4 dicembre di Verissimo. Su Canale 5 la Balivo ha ammesso di avere diverse ambizioni per il futuro. Tra queste quella di tornare a condurre: "Mi piacerebbe condurre un quiz o ancora di più un talent. Si parla sempre delle donne che devono poter fare tutto come gli uomini, ma in Italia nessuna donna conduce un game-show".

"Non è finita". Sandra Milo e il dramma economico: come si è ridotta per i debiti

L'ex volto Rai non esclude di passare alla concorrenza: "Mi piacerebbe affrontare un nuovo progetto e mettermi a servizio dei concorrenti e di un format senza ricominciare tutto da zero, come, invece, ho fatto in questi dieci anni di carriera con i miei precedenti programmi". Che sia un messaggio a Mediaset? Chissà. La Balivo ha deciso di lasciare Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1, dopo quindici anni di trasmissioni.

"Temo per i miei figli". Marcella Bella, una drammatica confessione: "Ho visto cose brutte..."

Una scelta non semplice, che aveva giustificato così: "A me piacciono le sfide, questa è una sfida meravigliosa. Piano piano abbiamo portato questa nave in porto, con un gruppo giovane, in una fascia oraria che per anni è stata un po' travagliata. Mi sentivo contenta di avere fatto questo grande lavoro. Penso di non avere più quell’energia per fare un altro anno con Vieni da me". E su un'eventuale proposta dal Biscione, la conduttrice non si era tirata indietro: "Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai e sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo nulla al momento". Sarà la volta buona?

"Mi vergogno". Abusi sessuali, Teresa Langella crolla in studio: scene drammatiche da Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.