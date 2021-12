Striscia la notizia, "devi arrivare al sedere". Mamma e figlio, cosa state vedendo: imbarazzo senza precedenti

04 dicembre 2021 a

a

a

Oltre il trash. Antonio Ricci e Striscia la notizia prendono di mira 90 giorni per innamorarsi - Vita da single, il reality americano che accoppia totalmente a caso un uomo e una donna perfetti sconosciuti e li porta all'altare per poi vedere inevitabilmente naufragare la loro storia.

Striscia la Notizia inchioda Franceschini? "Chi spunta tra le nomine sospette", un grosso guaio al ministero

Nella classifica dei "nuovi mostri" brilla alla posizione numero 5 il corpulento e pittoresco Ed, 55enne di San Diego, California. "Non è un esperto - chiosa Roberto Lipari, conduttore del tg satirico di Canale 5 in coppia con Sergio Friscia, con una punta di disgusto - è un corteggiatore... di primo pelo".





Depilazione integrale con imbarazzo: guarda il video di Striscia la notizia

"Chi è il fidanzato di Shaila Gatta". Striscia la notizia, la verità sulla velina: bomba sul mondo del calcio | Guarda

Sullo schermo scorrono le immagini dell'uomo intento a depilarsi con tanto di vaschetta da imbianchino e pennellessa per spalmarsi petto e schiena di schiuma da barba. "Voglio essere bello per lei, ma quando inizio la depilazione finisco per esagerare - spiega Ed -. Non voglio avere peli sulla schiena, adoro la pelle vellutata".

Veronica Gentili sgrana gli occhi: l'imitazione di Tremonti, occhio alla faccia in diretta | Video

L'impresa è disperata, ai limiti dell'umanamente possibile. E così allo stagionato single, che si è dotato anche di prolunga da imbianchino, chiede aiuto alla donna della sua vita: la mamma. Che amorevolmente lo assiste nella depilazione posteriore, spennellandolo e rasandolo con scrupolo in ogni angolo del corpo. Letteralmente. "Devi arrivare fino al sedere", la ammonisce il figlio. E ai telespettatori non resta che rabbrividire, immaginando il gelo di crema depilatoria e lametta, ma non solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.