Striscia la Notizia, grosso guaio per Dario Franceschini? "Chi spunta tra le nomine sospette"

"Sono 28 nomine quelle fatte dal ministero della Cultura per selezionare delle persone che diventassero sovrintendenti". A spiegarlo è Pinuccio, inviato di Striscia la Notizia, nella puntata di venerdì 3 dicembre. Qui il tg satirico di Canale 5 riporta alcuni articoli di Liberoquotidiano in cui viene scritto che Dario Franceschini ha sì fatto alcune nomine, ma senza bando. Tra queste - spiega Pinuccio - anche qualche amico di Franceschini.

Una notizia a cui il ministro del Partito democratico ha replicato ribadendo che è tutto lecito. Finita qui? Neanche per sogno: "Eppure dopo il nostro format 'amici' di Franceschini, l'onorevole Corrado ha portato la questione in Parlamento", prosegue Pinuccio.

Poi viene mandato in onda l'intervento in Senato di Margherita Corrado, che ricorda il servizio di Striscia: "Tra le nomine sarebbero presenti più di una pupilla del ministro e si sussurra anche che sia stato favorito il coniuge di un dirigente dell'istituto di credito vicino al Mic". Ma la battaglia per scoprire la verità - conclude l'inviato - non finisce. Insomma, su Franceschini qualche altra novità potrebbe esserci.

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia in onda il 3 dicembre sulle nomine di Dario Franceschini, ministro del Pd

