Verissimo, "un altro figlio?": Elena Santarelli, la domanda che la fa crollare

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono stati ospiti di Verissimo, in onda su Canale 5 e condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. La coppia, legata sentimentalmente dal 2006 e sposata dal 2014, si è raccontata a ruota libera. Hanno due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, venuta alla luce nel 2016. “Un altro figlio? Se non fosse accaduto quell’incidente di percorso (di Giacomo, ndr) eravamo propensi entrambi ad avere una famiglia più numerosa”, ha raccontato la Santarelli.

“Non ce la faccio Silvia, troppa paura, troppe verità sbattute in faccia. Non solo le mie, anche quelle di altri bambini. Conosco troppi pericoli. Quando frequenti un ospedale pediatrico se ne vedono veramente tante. Ti dico la verità, ho paura, non me la sento. Mi sarebbe tanto piaciuto, ma mi fermo a due”, ha spiegato il motivo della risposta. La coppia si è raccontata ricordando alcuni aneddoti e segreti della loro love story.

Il loro primo incontro fu in discoteca, presentati da amici in comune. “‘Carino’, dissi alla mia amica, ma ero fidanzata. Lui ha continuato a chiedere il mio numero, ma ero fidanzata”, ha aggiunto la showgirl, dicendo che Corrado fu molto insistente. “Da attaccante ho tentato”, ha detto l’ex calciatore, che ha confermato la versione della moglie. Dopo che la Santarelli si lasciò con il compagno dell’epoca, si ricordò di quel calciatore che tanto avrebbe voluto conoscerla. Scattò un messaggino da parte di Elena: “Ci vediamo?”. Corradi, però, con un impeto d’orgoglio, decise di farsi desiderare. “Elena chi?”, la risposta dell’atleta, che fece il finto tonto. Una risposta scherzosa che ha fatto breccia nel cuore della Santarelli.

