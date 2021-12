Verissimo, Elisa Di Francisca sconvolge la Toffanin: "Incinta del mio ex violento"

04 dicembre 2021 a

a

a

Elisa Di Francisca è conosciuta dall’Italia intera per le sue imprese nel campo della scherma e per le tante medaglie con cui ha dato lustro al Paese. Da poco è diventata mamma per la seconda volta, ma a Silvia Toffanin - che l’ha ospitata a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 4 dicembre - ha raccontato il periodo più brutto della sua vita, di cui molti non ne erano a conoscenza.

"Molestata tante volte". Paola Ferrari, dramma dalla Toffanin: appuntamento di lavoro? Non proprio, com'è stata ingannata dal direttore

Nel libro che ha pubblicato di recente, la campionessa italiana ha svelato di aver avuto una relazione tossica con un uomo violento e geloso. “Avevo 18 anni ed è stata la mia prima cotta - ha spiegato alla Toffanin - credevo che l’amore fosse così. Alla fine ho smesso di fare scherma per lui, ma la vita era un inferno. Mi controllava, aveva sempre paura che lo tradissi. Io non ascoltavo nessuno all’inizio, ero convita che lui mi amasse e che sarebbe cambiato. Quando mi ha messo le mani addosso ho capito che era troppo”.

"Sono stato in coma ed ecco quello che ho visto". Aka7even spiazza la Toffanin: il più doloroso dei ricordi

A quel punto la Di Francisca ha cambiato vita, si è data alla scherma, ma tornando indietro denuncerebbe quell’uomo violento. Il capitolo più difficile della storia è però il successivo. “Dopo che l’ho lasciato sono rimasta incinta - ha svelato - ho dovuto prendere la decisione più difficile. Era morta una parte di me, mi sentivo responsabile. Ogni donna ha il diritto di fare questa scelta, ma si vive sempre con questo fardello”. Per fortuna la vita l’ha ampiamente ripagata: prima la scherma, adesso due bellissimi figli.

"Dopo il Gf Vip? Sono caduta in depressione". Verissimo, Stefania Orlando choc: Toffanin senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.