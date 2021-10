Pier Silvio Berlusconi, la scelta: "Possono tornare a farlo". Mediaset, ribaltone per D'Urso e Panicucci

04 ottobre 2021 a

Altro cambiamento per Barbara d'Urso e Federica Panicucci. I due programmi da loro condotti, rispettivamente Pomeriggio 5 e Mattino 5, potranno tornare a parlare del Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato come un'indiscrezione sui social di Giuseppe Candela che ha fatto sapere: "Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattino 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5".

Una decisione arrivata dopo l'alt di Pier Silvio Berlusconi, che aveva scelto di rendere i due programmi di Canale 5 strettamente legati alle news di cronaca. Niente gossip dunque tranne il Gf Vip. Tra le motivazioni alla base del cambio di rotta la possibilità per la d'Urso e la Panicucci di lavorare con materiali di produzione propria, ma anche la capacità di aumentare l'attenzione sul reality condotto da Alfonso Signorini. Così facendo il programma potrebbe accrescere i dati degli ascolti televisivi di lunedì e venerdì sera.

A questo punto Pomeriggio 5 potrà commentare con gli opinionisti in studio ciò che accadeva nella Casa di Cinecittà. Esattamente come era solito fare nelle edizioni passate, pagando sia al Gf che alla d'Urso. Intanto Signorini deve fare i conti con i problemi di salute di Manuel Bortuzzo che da giorni ha febbre e dolori vari. Una pessima notizia per la Casa che ha tra i suoi protagonisti proprio l'ex nuotatore.

