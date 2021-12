Pomeriggio Cinque, Patrizia Mirigliani invitata, Barbara D'Urso chiarisce: "E' rimasta fuori, a Mediaset siamo rigidi"

10 dicembre 2021 a

Patrizia Mirigliani non è potuta entrare nello studio di Pomeriggio Cinque. La sua presenza era stata annunciata ma alla fine non se ne è fatto nulla. La figlia del fondatore di Miss Italia e mamma dell'ex gieffino Nicola Pisu avrebbe dovuto partecipare al talk condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 per commentare quanto accaduto ad Anna Giulia Fossatelli, l'aspirante miss insultata e presa di mira sui social perché di carnagione olivastra.

La conduttrice del programma pomeridiano allora è intervenuta per chiarire i motivi dell'assenza della sua ospite: "Vi avevo detto che sarebbe venuta ed è vero, ma è rimasta fuori perché a Mediaset siamo rigidissimi. Ha mostrato il Green Pass, ma aveva bisogno anche di un tampone negativo e non è riuscita a trovare una farmacia per farlo". Nessun mistero insomma. La padrona di casa, quindi, ha voluto rassicurare i telespettatori che stavano aspettando la sua opinione in merito agli insulti a sfondo razzista legati al concorso di bellezza.

La ragazza insultata invece ha detto: "È una situazione che farebbe male a chiunque, io provo a farmela scivolare addosso". E poi: "Gli attacchi non sono arrivati solo privatamente, precedentemente sono stati fatti sotto a un post pubblico", ha spiegato, rispondendo anche agli attacchi di chi in studio l'ha accusata di utilizzare questo spiacevole episodio per "avere successo in televisione".

