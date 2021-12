Striscia la Notizia, Tgr notturni cancellati. Terremoto in Rai: "Chi dice la verità?"

10 dicembre 2021 a

Dopo la decisione di chiudere i TgR notturni si è creato un po' di trambusto in Rai. E anche tra i politici, come spiega Striscia la Notizia. In molti adesso chiedono una nuova votazione in Consiglio di amministrazione. Peccato, però, che la decisione sia stata presa all'unanimità proprio durante un Cda, al quale tra l'altro partecipano pure i partiti. Lo ha sottolineato Carlo Fuortes, amministratore delegato dell'azienda. "Nel consiglio tutti erano presenti - ha fatto notare Pinuccio nel servizio del tg satirico -. Anche Laganà, la rappresentante dei dipendenti della Rai".

Sentito da Striscia, Marco Zonetti, direttore di vigilanzatv.it, si è mostrato un po' perplesso. In particolare, ha sottolineato: "Sia l'Usigrai sia i partiti politici hanno il loro consigliere di riferimento in Cda. Come mai poco dopo la sua dichiarazione tutti si sono scagliati contro Fuortes? Chi è che dice la verità?". E in effetti un po' di confusione c'è. In un secondo momento, poi, è stata avanzata un'altra ipotesi: quella di anticipare l'edizione notturna alle 23.

L'indiscrezione era stata riportata da Marco Antonellis sul Tpi: "Dopo la durissima presa di posizione del sindacato (mai nella storia della Rai c’era stata tanta durezza nei rapporti con il management) sembra che ora Fuortes voglia fare marcia indietro: l’ipotesi sarebbe quella di anticipare a prima delle 23 l’edizione notturna; un modo per risparmiare sugli stipendi dei giornalisti".

