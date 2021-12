Striscia la Notizia, come ti smontano le auto nel parcheggio senza farsi scoprire

11 dicembre 2021 a

Sul web continuano ad apparire annunci sospetti di pezzi di ricambi per auto, mentre per le strade continuano a esserci macchine cannibalizzate, cioè depredate di ruote o gomme da rivendere sul mercato nero. Se ne è occupata Striscia la Notizia con Luca Abete, che ha cercato di verificare se le due cose siano collegate. "Camminando per strada può capitare di imbattersi in situazioni di questo tipo - ha spiegato l'inviato nel servizio -. Quest'auto parcheggiata ha perso una ruota davanti e una di dietro e si regge in piedi grazie al tradizionalissimo mattone. I pezzi portati via alimentano un fiorente mercato clandestino di autoricambi".

A quel punto Striscia ha rintracciato un venditore, disponibile a trafficare senza scrupoli. "A me servono gomme, cerchi, tutto per macchine, camion", ha spiegato lui. L'infiltrato di Striscia ha risposto: "A noi costa poco e niente, parliamoci chiaramente. Penso che hai capito che roba è no? Lavoriamo nei parcheggi, è roba rubata, hai capito?". "Lo so - ha replicato subito il venditore -. Chi sta in mezzo alla strada sa bene come funziona, a me la roba serve. Piuttosto che andare in giro, chiamo voi e chiedo a voi". Dopo qualche giorno, spiega Abete, "l'uomo ha contattato il nostro gancio per ordinargli il furto di alcuni pezzi di ricambio da rivendere. Noi ovviamente non abbiamo rubato nulla, ma due chiacchiere siamo andati a farle".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul mercato nero dei pezzi di ricambio delle auto

Dopo aver rintracciato il venditore, l'inviato del tg satirico gli ha detto: "Tu porti avanti delle trattative". E lui ha cercato di negare: "Io non compro nulla". Ma Abete ha insistito: "Perché ti mostri interessato a pezzi di ricambio rubati? Ti stai arrampicando sugli specchi. Questa è una cosa molto grave, su cui non si scherza. Quando qualcuno verrà qui, denunciatelo e sbattetelo fuori a calci nel sedere".

