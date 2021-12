Verissimo, Myrta Merlino sconvolgente all'ingresso in studio: occhio al vestitino, mai vista così in tv

11 dicembre 2021 a

Lasciata la scrivania de L’aria che tira e quindi anche l’abbigliamento “da lavoro”, Myrta Merlino ha lasciato i telespettatori di Canale 5 a bocca aperta. Ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo insieme al compagno Marco Tardelli, la giornalista di La7 ha sfoggiato un vestito nero che ha messo in risalto la sua eccellente forma fisica e in particolare le gambe. La 52enne è quindi apparsa in tutta la sua bellezza all’interno degli studi di Mediaset.

Dove si è raccontata insieme al compagno: dopo cinque anni di relazione, stanno pensando di andare finalmente a convivere. “Il nostro è un amore da grandi - ha dichiarato Tardelli - però non abbiamo mai vissuto insieme, vorremmo farlo ora”. “Noi due siamo molto diversi - ha aggiunto la Merlno - e dopo due matrimoni e tre figli non pensavo di vivere di nuovo un grande amore. Con Marco penso di essere cambiata in meglio. Cos’è il matrimonio? È scegliersi finché morte non ci separi. Una frase che a dire la verità ho sempre associato solo ai miei figli, ma oggi lo penso guardando Marco”.

Poi c’è stato un momento molto toccante per la Merlino, che ha ricordato la madre e ha parlato della sua malattia: “Ha avuto la leucemia che è una malattia terribile. Io ho combattuto con le unghie e con i denti contro questa malattia, ma penso che se non avessi combattuto oggi non sarei una persona serena. Quella battaglia, secondo me, mi ha salvato la vita”.

