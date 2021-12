Striscia la notizia, Antonio Caprarica "conciato così". In che condizioni era in studio a Zona Bianca: "Ma è uno scherzo?"

12 dicembre 2021 a

a

a

"Premio punto e croce al merito". A Striscia la notizia, per la rubrica "Moda caustica", inseriscono al primo posto senza alcuna esitazione Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai ospite in settimana di Zona Bianca, su Rete 4.

"La Bernarda". A Uomini e donne il momento più imbarazzante di sempre: proprio quella... | Video

Per la cronaca, il giornalista ha superato due primedonne sempre molto estrose e sopra le righe in fatto di vestiario, come Ornella Vanoni sgargiante in studio da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, e una più che esuberante Lady Gaga che si presentata a una intervista con vestito in latex, copricapo con "monocolo" incorporato che avrebbe fatto invidia alle signore dell'Alta società che sfilano ad Ascot e, non paga, pure con una capretta al guinzaglio abbinata con la seduta in... balle di fieno.



Caprarica a Rete 4, giacca di velluto e farfallino rosa: guarda la "Moda caustica" di Striscia la notizia

Barbara D'Urso "boicottata" da Mediaset? Cosa manda in onda la regia a Pomeriggio 5: veleno puro | Video

Ma Caprarica si è superato. "Ma come si è conciato?", chiede sconcertato Sergio Friscia, conduttore del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. Sulla giacca di velluto verde, ecco abbinato un vezzoso papillon floreale rosa shocking. "Sembra quello usato a Carnevale. Chi glielo ha proposto doveva essere in vena di scherzi e Caprarica ci è cascato. Del resto - conclude Striscia - per indossare un farfallino così bisogna essere un po'... schizzati!".

Il peto in diretta a Mediaset, Gerry Scotti la combina grossa: quello che vi era "sfuggito" in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.