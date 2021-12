CartaBianca, Mauro Corona e i piselli da 16 centimetri: "Io tagliato fuori dall'amore". Il gelo dalla Berlinguer

12 dicembre 2021 a

Un Mauro Corona totalmente fuori controllo quello andato in scena, è il caso di dirlo, martedì sera nell'ultima puntata di CartaBianca su Rai3. E la conduttrice Bianca Berlinguer non è riuscita in alcun modo a placare l'esuberanza del suo opinionista scrittore montanaro.

In studio si parla delle bizzarrie dell'Unione europea, a partire dal divieto (poi abortito) di dire "buon Natale" in comunicazioni ufficiali per non urtare le sensibilità dei fedeli di religioni diverse da quella cristiana. Ovviamente la vicenda ha fatto discutere tutta l'Italia, politica e mondo religioso in testa, ma Corona ne approfitta per allargare il campo della sua analisi. "Bianchina, ma lei ha presente queste leggi dell'Europa? - domanda alla Berlinguer ignara di quello che avrebbe dovuto sentire pochi secondi più tardi - Sono arrivati anche a stabilire che le zucchine devono essere di almeno 18 centimetri, o i piselli di 16".

Qui, forse un brivido alla Berlinguer sarà corso, annusando il rischio a cui si trovava davanti. Sospetto corretto: "Sa cosa le dico? - la butta lì Corona - Prima o poi faranno delle leggi simili anche per permettere a un maschio di fare l'amore. E io sarei tagliato fuori". Ogni riferimento ai centimetri di cui sopra, è probabilmente voluto. E l'imbarazzo regna sovrano. E dire che Corona si era presentato con un inedito look da gran signore: via magliette sdrucite e gilet tecnici da escursionista, ma addirittura camicia bianca e cravattino. Per congedarsi, però, l'imbizzarrito Mauro aveva pensato bene di alzarsi e accennare a uno striptease, sfilandosi la cintura dalla vita per calarsi le braghe.

