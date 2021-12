L'Eredità, terremoto-Ginevra Pisani: "Perché me ne vado, chi è Flavio Insinna". Lascia (con queste parole)

13 dicembre 2021 a

a

a

Ginevra Pisani dice addio a L'Eredità. La Professoressa lascia così il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. A spiegare le motivazioni è stata la stessa 23enne su Instagram, d'ora in poi impegnata in tournée con l'opera di Andrea Camilleri, "La Concessione del Telefono". Non è escluso che quello della Pisani sia solo un arrivederci. Al suo posto quello che il conduttore ha definito "Il primo Professore dell’Eredità, e che Professore!", ossia Andrea Cerelli.

"Gli insulti alla concorrente nana di me***?". Striscia affonda il colpo su Insinna dopo il fuorionda: "Quante falsità"

"L’Eredità, la mia casa – ha spiegato la Pisani annunciando l'addio -. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare". Per lei ci sono nuove opportunità: "Da gennaio, infatti, sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de 'La concessione del telefono', capolavoro del maestro Camilleri. Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile. Sono commossa da tutti i vostri messaggi, sono tanti e stupendi perché in questi anni abbiamo costruito un legame speciale".

"Errore? Non sprecherei tempo a". Striscia, Insinna e la "nana di m***a": confessione clamorosa

Infine il messaggio a Insinna, per cui l'ex Professoressa ha speso dolci parole: "Grazie per i tuoi consigli, gli insegnamenti… Sei un maestro! Sappiate però che questo non è un addio… è un arrivederci". Le sorprese non sembrano finite.

"Il Corriere non vuole far uscire la verità". Striscia contro il quotidiano: un'altra bomba su Flavio Insinna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.