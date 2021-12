Non è l'arena, bomba sul "suicidio" di David Rossi: "Prove inquinate". Chi c'è in studio da Giletti, tremano i pm

15 dicembre 2021 a

Massimo Giletti è pronto ad andare in onda con l’ultima puntata stagionale di Non è l’Arena, che verrà trasmessa su La7 nella serata di mercoledì 15 dicembre. In primo piano l’intervista a Matteo Salvini, che avrà un faccia a faccia con il padrone di casa sui vari temi di attualità, ma in particolare sul Quirinale, la cui partita sta iniziando a entrare nel vivo.

Grande attenzione verrà poi dedicata al caso di David Rossi, che si è improvvisamente riaperta con le dichiarazioni in Commissione d’inchiesta alla Camera da parte di Pasquale Aglieco, colonnello dei carabinieri che all’epoca era responsabile dell’Arma nella provincia di Siena. Stando alla sua testimonianza, arrivata a oltre otto danni da quella misteriosa sera del 6 marzo 2013 in cui David Rossi si sarebbe suicidato, potrebbe essere stata svolta un’attività d'inquinamento delle prove. Tra l’altro da parte degli stessi pm: erano addirittura in tre nella stanza dell’ex responsabile della comunicazione di Mps.

Giletti affronterà la nuove rivelazioni con Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi. Ovviamente si parlerà anche di Covid e vaccino, con la partenza della somministrazione delle prime dosi ai bambini tra i 5 e gli 11 anni: una scelta volontaria da parte dei genitori, ma non tutti sono convinti. Se ne parlerà in studio con Concita De Gregorio, Stefano Zurlo e Andrea Crisanti.

