4 ristoranti, gli agnolotti e l'orrore nel ripieno: "Di cosa sanno", caos in diretta

16 dicembre 2021 a

a

a

Nell'ultima puntata di 4 ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese su Sky Uno, in onda Asti ci sono state molte polemiche a causa dei ristoratori particolarmente litigiosi. Un ristoratrice ha trovat un capello nel piatto e da quel momento è partito lo scontro. "Quando abbiamo portato in tavola il piatto, il capello non c’era. Lo si vede benissimo dalla prima sequenza: com’è finito lì?", ha detto il proprietario del ristorante sotto esame, con la immediata replica: "Il capello c’era e se n’è accorto Borghese, non io. Non era il mio perché io sono bionda, era nero. Fabio poteva semplicemente cambiare il piatto e invece se l’è presa a morte".

"Quando cucino...". Amore e ormone, la confessione di Antonella Clerici: fornelli bollenti

"Questi agnolotti di coniglio sanno di sudore di cane", è stata una altra frase detta da uno dei concorrenti. "Era cruda, ho sentito scrocchiare sotto i denti e istintivamente ho sputato", ha detto un altro ristoratore, riferendosi alle lumache mangiate inj un altro ristorante sotto esame.

"Entra e fai quello che ti diciamo". Diktat da dietro le quinte? Antonella Clerici, uno strano caso in Rai

Una puntata conclusasi tra molte polemiche continuate sui social dove molte persone hanno attaccato alcuni concorrenti: "Fabio non aveva una strategia.. è proprio così e noi gli vogliamo bene. Veniamo dal teatro e il teatro è azione/reazione… non toccatelo nella passione per la sua terra e nella sua professionalità… lui reagisce. Per gli attacchi personali andate sulla pagina personale di Fabio, non venite a infangare il nostro meraviglioso posto di lavoro nel cuore dei bricchi. I commenti verranno rimossi. L’invito che vi facciamo è di venirci a trovare e a giudicare voi stessi dai fatti… il resto è all entertainment!!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.