Striscia la Notizia, Paolo Del Debbio sfiora la censura: "Ce le siamo fatte così", cosa tira fuori tv

Paolo Del Debbio nel mirino di Striscia la Notizia. Il conduttore di Rete 4 è arrivato al nono posto della rubrica "I nuovi mostri" del tg satirico di Canale 5. Il motivo? Un siparietto nella presentazione del suo programma Dritto e Rovescio. Come sempre il giornalista si è fatto trovare tra la gente, ancora una volta al mercato. In mano però Del Debbio ha due caciocavallo dalla forma alquanto dubbia, tanto che ha ironizzato: "Visto che in questo anno ce le siamo fatte così a suon di stare a casa, ora ce le mangiamo".

Il riferimento è abbastanza esplicito con l'interlocutore che ha rimarcato: "Si sono gonfiati, speriamo che non rimaniamo più a casa". Quanto basta per scatenare Enzo Iachetti che commenta: "Del Debbio non è riuscito a trattenersi, era il suo caciocavallo di battaglia".

Prima di Del Debbio, nella classifica del tg satirico di Antonio Ricci, una rissa sfiorata al Collegio, la criminologa Roberta Bruzzone nell'inusuale veste di cantante a Oggi è un altro giorno, l'anteprima della nuova stagione di MasterChef con un Antonino Cannavacciuolo a dir poco scatenato, il mashup tra Alex Belli e i Maneskin che spopola sui social.

Qui l'intera classifica de I nuovi mostri di Striscia la Notizia

