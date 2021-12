Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sfregia Berlusconi e Meloni: "Qui stiamo sclerando, perché non..."

20 dicembre 2021 a

La letterina natalizia di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa? Una bella botta a Silvio Berlusconi, in perfetto stile Fabio Fazio e Rai3. "Cara entità natalizia", esordisce la comica torinese rivolgendosi a un Babbo Natale "politicamente corretto", senza distinzione sessuale o religiosa, come pretendono i burocrati dell'Unione europea. Dopo avergli dato qualche avvertimento sull'ennesimo 25 dicembre da trascorrere in emergenza Covid ("Forse conviene che i regali li butti dall'alto, hai una certa età. Sei tamponato? Altrimenti ti rispediamo noi a Rovaniemi"), ecco la proposta indecente: "Ascolta Babbo, te la butto lì... Non ti andrebbe di fare il presidente della Repubblica?".

"No perché qui noi stiamo sclerando, eh. Qui c'è gente che parla di Berlusconi, capiamoci eh". In studio scattano le risatine d'obbligo, un po' nervose e un po' perfidamente soddisfatte. "Tu che sei vestito di rosso piaceresti alla sinistra - sostiene la propria tesi la Littizzetto - ma anche a Giorgia Meloni che vorrebbe un patriota e in te vedrebbe un Garibaldi che ha bevuto".

"Vero che sei un migrante, ma dopo che hai lasciato i regali ti levi dalle b***e e torni a casa tua, saresti perfetto", conclude Lucianina con un ghigno, idealmente rivolto alla leader di Fratelli d'Italia. E tra le richieste da fare direttamente a Santa Klaus, ecco quella che plana direttamente alla Casa Bianca: "Tappa il Foro Bonaparte di Joe Biden, che ha una forte perdita nella zona posteriore ma scarsa è la qualità del gas che vi è dentro. Vulcanizzalo. E mi raccomando, non mandare i fiori a Lady Gaga, tanto li butta". E Fabio Fazio, dopo essere rimasto in silenzio per alcuni minuti, si sente in dovere di difendersi: "Ma non è vero...".

