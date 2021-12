Verissimo, Luciana Littizzetto e una toccante confessione: "Tutto grazie a Maria De Filippi", come è diventata mamma

18 dicembre 2021 a

"Tutto è iniziato grazie a un incontro con Maria De Filippi": Luciana Littizzetto, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha raccontato il percorso che l'ha portata all'affido dei suoi due figli Jordan e Vanessa. Parlando dell'aiuto che le ha dato la conduttrice di Amici, la comica torinese ha proseguito: "Io ero preoccupata di fare una scelta del genere, lei mi disse: ma cosa te ne frega farai la mamma come sai farla tu. Questa sua riflessione è girata nella mia testa e sono arrivati Jordan e Vanessa".

"Il primo incontro con loro è avvenuto a Milano e fu molto emozionante - ha raccontato la Littizzetto -. La prima volta che li ho visti si pestavano come fabbri, da allora non hanno mai smesso". Da quel momento i due sono entrati ufficialmente nella vita di Luciana e oggi hanno 24 e 27 anni. Spiegando che tipo di rapporto ci sia con i suoi figli, poi, ha raccontato che un aspetto in particolare la fa soffrire: quello di non essere chiamata "mamma".

"All'inizio ne soffrivo di più, oggi li capisco. La differenza tra l'adozione e l'affido sta anche nel fatto che i figli in affido, spesso, conoscono i veri genitori e loro due l'hanno conosciuta - ha proseguito la Littizzetto -. Mi chiamano mamma quando sono con i loro amici e al di fuori della famiglia, ma quando si rivolgono a me mi chiamano Lù. Per loro, io sono Lù. E pazienza, non si può avere tutto nella vita".

