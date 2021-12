Antonella Clerici, la confessione: "A casa mia è accaduto il miracolo", così il Covid le ha stravolto la vita

24 dicembre 2021 a

Antonella Clerici ha fatto un bilancio degli ultimi mesi della sua vita privata e non: dai preparativi per il Natale alla grande paura per il Covid. Antonella Clerici ha ammesso che chi non si è ritrovato a fare i conti con gli ospedali nel corso di questi due anni debba certamente ritenersi fortunato. "La pandemia ci ha fatto o peggiorare o migliorare. Da qualche tempo io mi arrabbio meno e affronto le cose con rilassatezza e ciò perché mi rendo conto che è stato un miracolo se nessuno della mia famiglia è finito in terapia intensiva. Conosco tanti che hanno vissuto questo trauma", ha rivelato in una intervista a Intimità.

La Clerici ha parlato anche della figlia Maelle: "e piacciono i cavalli, mia figlia ora dice che vorrebbe fare la veterinaria da grande”. Infine ha anche svelato anche una curiosità sul suo rapporto con Vittorio Garrone: “Mi ha fatto riscoprire la bellezza della natura”. In una altra intervista a Chi, ha ricordato il suo tormentato rapporto con la Rai.

"Quando litigai con la Ra perché non volevo più fare “Unomattina” andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare “La Prova del Cuoco”. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori", ha ricordato.

