Mediaset, è polemica: "Cosa mandano in onda di notte", Pier Silvio Berlusconi costretto a correre ai ripari

Rivolta contro Mediaset. Il motivo? Fantaghirò. Come ogni anno la serie tv con Alessandra Martines e Kim Rossi Stuart finisce nella programmazione tv di Natale. Eppure nel 2021 il prodotto ha ricevuto un trattamento diverso, al punto da andare in onda di notte e questo ha scatenato la furia dei fan.

Stando alla programmazione attuale, infatti, Fantaghirò andrà in onda su Canale 5 in piena notte. Tra la Vigilia e Natale alle 2, poi nella notte del 26 dicembre alle 3.40 e poi ancora alle 2.30 del 28 dicembre e all’1.48 del 30 dicembre. Una scelta che il pubblico non pare aver apprezzato. A maggior ragione visto che quest'anno ricorre il 30esimo compleanno della serie tv.

La polemica, anche se non ha cambiato il palinsesto, ha comunque avuto i suoi effetti: Mediaset ha infatti annunciato che tutti i film di Fantaghirò saranno disponibili su Mediaset Infinity, ma a tempo determinato. “Un super regalo per voi. Correte su Mediaset Infinity… In onore del 30esimo anniversario tutti i film di Fantaghirò vi aspettano gratis fino al 3 gennaio! Che aspettate?", è stato il lancio della notizia. Ma basterà questo a far rientrare la rivolta? Chissà, questo almeno è quello che spera il Biscione.

