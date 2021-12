Striscia la Notizia, “cosa accomuna Giorgia Meloni e Silvia Toffanin”: il dettaglio sfuggito, gelo in studio

31 dicembre 2021 a

a

a

È tempo di bilanci anche per Striscia la Notizia, che ovviamente li fa alla sua maniera. E così l’ormai celebre rubrica “I nuovi mostri” ha fatto un riassunto del meglio e del peggio del 2021. Dentro c’è di tutto un po’, compresa la signora di Mediaset: stiamo parlando di Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi e soprattutto conduttrice di un programma dal successo ormai conclamato, quale è Verissimo.

"Hillary Clinton coinvolta in una rete di cannibali". A Striscia la spifferata che ha stravolto la vita della ex first lady

Quest’ultimo si è addirittura sdoppiato nella nuova stagione televisiva, come mai aveva fatto in passato: la Toffanin è infatti andata in onda sia nel classico format del sabato pomeriggio, ma anche la domenica, ridando slancio a una Canale 5 che lo scorso anno aveva sofferto tanto con i programmi targati Barbara d’Urso. Tra l’altro nel 2021 la conduttrice di Verissimo ha allargato i suoi orizzonti: non solo vip e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, ma anche esponenti della politica, che accettano di raccontarsi alla Toffanin in una chiave diversa dal solito.

Truffa in farmacia, attenti al prezzo dell'Imodium: uno scandalo tutto italiano | Video

In questo senso ha fatto scuola l’intervista con Giorgia Meloni, che ha parlato della sua vita privata, passata e presente. Striscia la Notizia ha però immortalato un momento molto curioso: all’ingresso in studio la leader di Fdi ha fatto notare alla Toffanin che entrambe hanno scelto di vestirsi di turchese, senza essersi messe d’accordo. Poi il tg satirico ha fatto dei tagli e organizzato la clip in modo tale che seguisse un silenzio imbarazzato: il risultato finale è molto divertente.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.