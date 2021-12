Striscia la Notizia, Ursula von der Leyen col frustino: immagini sconcertanti dai palazzi del potere

29 dicembre 2021 a

Fine anno, tempo di bilanci. Anche per la politica. E anche per Striscia la Notizia. E il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 29 dicembre, si spende in un bilancio molto peculiare, tra satira e politica.

A fare due conti è Ursula von der Leyen, lady Europa, la presidente del Consiglio europeo, il tutto ovviamente nella personalissima reinterpretazione offerta da Valeria Graci, che ne offre un'imitazione surreale fuori dal Parlamento.

E questa volta, l'Ursula di Striscia si aggira fuori dalle stanze del potere niente meno che con un frustino. Già, il bilancio è negativo: politici italiani bocciati. E "aggrediti" a colpi di frustino. Tra le vittime di Ursula-Vera Graci, anche Simone Baldelli, Renata Polverini e Andrea Romano. Occhio alle loro reazioni...

Striscia , Ursula col frustino: clicca qui per vedere il servizio

