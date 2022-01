Pomeriggio 5, Bonaccini e l'inviato da Napoli: "Facciamo finta di niente", cosa si sente in diretta. Imbarazzo

01 gennaio 2022 a

a

a

Qualche momento di imbarazzo ha messo in difficoltà Simona Branchetti nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri. Tutto per colpa di un servizio in diretta “con sorpresa”. Il programma di Canale 5 stava documentando i preparativi per il Capodanno in giro per l’Italia, quando qualcosa ha messo in seria difficoltà la giornalista in studio.

Simona Branchetti al posto della D'Urso? Clamorosa sorpresa all'esordio, ecco le cifre dello share: Mediaset si interroga

A un certo punto la conduttrice ha detto: “Sarà una Napoli insolitamente silenziosa visto che sono stati vietati i fuochi d’artificio”. Peccato, però, che proprio mentre la giornalista parlava, si è sentito in lontananza un fuoco d’artificio. Ed è allora che l’inviato a Napoli, Vito Paglia, imbarazzato tanto quanto la Branchetti, ha sottolineato: “Adesso hanno sparato un fuoco d’artificio. Ogni tanto sotto i portici qualche ragazzo fa scoppiare un petardo, sarebbe vietato però!”.

"Pier Silvio tira dritto, a Cologno tutti zitti". Dago-bomba su Mediaset: chi cacciano tra pochi giorni

La Branchetti, allora, è scoppiata a ridere. Poi ha aggiunto: “Non l’abbiamo visto, facciamo finta di niente”. Il divieto dei botti a Capodanno è una regola introdotta di recente per non causare danni agli animali domestici, soprattutto ai cani e ai gatti, che sono molto sensibili a rumori forti e improvvisi. In ogni caso in alcune città, come Napoli per esempio, c'è chi continua a sparare i fuochi per festeggiare, in barba alla legge.

"Ecco a chi frega il posto Simona Branchetti". Rumors clamoroso a Mediaset, dal Tg5 a... un impensabile ribaltone?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.