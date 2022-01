Striscia la Notizia, Ezio Greggio choc: "Quando smetterò di condurlo", ecco la data

01 gennaio 2022 a

Quello che c'è tra Ezio Greggio e il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, è un legame indissolubile. Lo ha confermato lui stesso in un’intervista al magazine Nuovo Tv: “Per il futuro spero di continuare a condurre Striscia fino al 2999. Poi forse smetto”. Lo storico conduttore del programma, insomma, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. E lo dice con estrema ironia.

Greggio, inoltre, ha approfittato del colloquio con la rivista per fare gli auguri di buon anno a tutti i suoi fan, che - come rivelato settimane fa nel corso di una vecchia intervista - sono sparsi in tutto il mondo. Poi non ha potuto non ricordare i due anni di sofferenza che tutto il pianeta si è trovato ad affrontare. Ecco perché poi il presentatore si è auspicato che la situazione migliori nei prossimi mesi: “Auguro a me e a tutti gli italiani che questo maledetto virus venga debellato”. Un desiderio che in molti condividono.

Il conduttore di Striscia, poi, ha parlato anche del rapporto col suo collega di sempre, Enzo Iacchetti. I due si trovano insieme dietro il bancone del tg satirico ormai da anni. A tal proposito Greggio ha spiegato come mai si trovi così bene con Iacchetti: “Non siamo una coppia nel senso classico, siamo due comici e attori single che creano la coppia perfetta per condurre Striscia“.

